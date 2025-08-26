x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Aug 2025   •   08:49
Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
Sursa foto: Hepta

Un incendiu a izbucnit în noaptea de luni spre marți într-o pensiune din Sovata, șapte persoane fiind evacuate.

Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit la acoperișul unei pensiuni cu două niveluri.

Din clădire au fost evacuate șapte persoane, fără a fi înregistrate victime.

Au fost afectate acoperișul pensiunii, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, și o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: pensiune sovata evacuare
