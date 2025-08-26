Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate

Până când mai putem călători cu buletinul clasic în Uniunea Europeană
Potrivit ISU Mureș, incendiul a izbucnit la acoperișul unei pensiuni cu două niveluri.
Din clădire au fost evacuate șapte persoane, fără a fi înregistrate victime.
Au fost afectate acoperișul pensiunii, pe o suprafață de aproximativ 150 de metri pătrați, și o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.
Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind scurtcircuitul electric.
(sursa: Mediafax)
