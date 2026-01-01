x close
Incendiu de Revelion, după un priveghi în Bicaz. Bărbatul care urma să fie înmormântat a ars

de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   11:28
Sursa foto: Hepta /Trupul unui bărbat, care murise marți, a fost ars în noaptea de Revelion într-o locuință din Bicaz

Trupul unui bărbat, care murise marți, a fost ars în noaptea de Revelion într-o locuință din Bicaz. Casa în care era ținut, pentru priveghi, a fost cuprinsă de un incendiu provocat de o lumânare.

Potrivit ISU Neamț, incendiul produs la o casă de pe strada Bistriței din Bicaz a fost semnalat în noaptea de Revelion la ora 2.56 prin mai multe apeluri la 112.

La fața locului s-au deplasat 15 pompieri militari cu trei autospeciale de stins incendii și o ambulanță SMURD. Spre locul intervenției au fost mobilizate și echipaje cu autospeciale de la SVSU Bicaz, SVSU Bicazu-Ardelean și SVSU Bicaz-Chei. De asemenea, a fost solicitată și o ambulanță de la SAJ. Bicaz.

La sosirea echipajelor, incendiul cuprinsese locuința și anexele gospodărești, existând posibilitatea propagării la gospodăriile vecine.

Echipajul SMURD și echipajul de la SAJ au acordat îngrijiri medicale și ulterior au dus la spital patru persoane, care prezentau intoxicații cu fum, arsuri și tăieturi la mâini și picioare, provocate în timp ce ieșeau din locuință, pe ferestre.

Corpul carbonizat al lui unui bărbat în vârstă de 72 de ani a fost găsit într-o cameră a locuinței. Acesta murise marți, iar anterior incendiului familia a desfășurat activități de priveghi în locuință.

În urma incendiului au ars casa de locuit și anexele gospodărești pe o suprafață de aproximativ 200 mp, bunurile din interior (mobilier, electrocasnice, articole vestimentare) și documentele de proprietate și identitate.

Cauza probabilă de producere a incendiului o constituie o lumânare lăsată nesupravegheată, susțin pompierii.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu bicaz inmormăntare
