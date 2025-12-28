Incendiu uriaș în Sectorul 6: Degajări masive de fum pe Bulevardul Iuliu Maniu

Update Incendiul se manifestă în interiorul unui spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 800 mp. Ard materiale sanitare, mase plastice și alte materiale combustibile.

Pentru stingerea incendiului s-a realizat un dispozitiv circular de intervenție.

Pentru informarea populației a fost emis mesaj RO-Alert.

Stire initiala Pompierii intervin la un incendiu izbucnit într-un spațiu de depozitare situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, iar autoritățile acționează pentru stingerea focului.

Arde depozitul Black SEA, 16 autospeciale de pompieri au ajuns la fața locului.

Conform ISU București - Ilfov:

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD. Misiunea este în dinamică, revenim cu date.”

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile recomandă evitarea zonei până la stingerea completă a incendiului.

(sursa: Mediafax)