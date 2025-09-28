Incendiu de vegetație la Tâncăbești. Trafic restricționat pe DN1

Potrivit Centrului InfoTrafic al Poliției Române, „traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN1, localitatea Tâncăbești, județul Ilfov, din cauza vizibilității reduse ca urmare a unui incendiu de vegetație”.

În zonă au fost identificate cel puțin două focare de incendiu, iar fumul degajat afectează vizibilitatea șoferilor. Pentru intervenția pompierilor, prima bandă de circulație pe sensul spre Ploiești a fost blocată.

La fața locului se află echipaje de poliție rutieră, pompieri și jandarmi, care dirijează traficul și acționează pentru lichidarea incendiilor.