x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu de vegetație la Tâncăbești. Trafic restricționat pe DN1

Incendiu de vegetație la Tâncăbești. Trafic restricționat pe DN1

de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   12:15
Incendiu de vegetație la Tâncăbești. Trafic restricționat pe DN1

Circulația rutieră pe DN1, în județul Ilfov, este restricționată duminică, din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit în apropierea localității Tâncăbești.

Potrivit Centrului InfoTrafic al Poliției Române, „traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN1, localitatea Tâncăbești, județul Ilfov, din cauza vizibilității reduse ca urmare a unui incendiu de vegetație”.

În zonă au fost identificate cel puțin două focare de incendiu, iar fumul degajat afectează vizibilitatea șoferilor. Pentru intervenția pompierilor, prima bandă de circulație pe sensul spre Ploiești a fost blocată.

La fața locului se află echipaje de poliție rutieră, pompieri și jandarmi, care dirijează traficul și acționează pentru lichidarea incendiilor.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: trafic restrictionat dn1 Tâncăbești incendiu
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri