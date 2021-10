Incendiul de la Constanța. Nu se știe nimic despre situația pacienților la ATI. Rudele victimelor sunt disperate

În urma incendiului de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța, au murit 9 oameni. Despre ceilalți pacienți la ATI nu se știe nimic. Rudele victimelor au ajuns în fața unității sanitare și vor să afle informații despre pacienții internați însă nimeni nu le spune nimic.

”Mama mea era în spital, a scăpat de COVID, dar a luat o bacterie, s-a vindecat și apoi a luat o altă bacterie care i-a fost fatală. Ce s-a întâmplat astăzi e strigător la cer. Nu au făcut nimic”, explică un bărbat.

”Ne-a zis o rezidentă că mătușa mea a decedat. Nu ne-a contactat nimeni. Era de o săptămână la ATI”, spune o altă femeie.

”O să murim toți, mama mea era la ATI. A murit cu zile. Era în stare gravă, dar de ce să moară arsă? O moarte așa de urâtă și cruntă. Mama mea a murit arsă acolo, săraca, pentru că nu putea să plece. Era conectată la aparte ”, plânge Sânziana.

"Am venit să o caut. Am văzut la televizor că a izbucnit incendiul. Am vorbit cu ea ultima dată alaltăieri. Era în stare gravă la ATI. Ea nu respiră fără mască, fără oxigen. Dacă îi ia oxigenul nu mai trăiește. Nu ştiu nimic. Acum am venit din Năvodari. Era la ATI, era cu masca de oxigen. Nu știu dacă i-a luat masca de oxigen, dacă mai trăiește. Nu ştim nimic. Când am văzut-o era la ATI cu mască. Nu ne spune nimic, ziceau că sunt 9 morţi”, povestește, disperată, ruda unei paciente de la terapie intensivă.