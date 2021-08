Începe curățenia în Cișmigiu. Primarul Nicușor Dan anunță că serviciul ar putea fi externalizat

Luni dimineața, zeci de angajați ai Primăriei București au mers în parcul Cișmigiu pentru a face curățenie. La fața locului se află și primarul general Nicușor Dan care a anunțat că serviciul curățenie în parcuri ar putea fi concesionat unor firme.

Luni dimineață a început curățenia în Parcul Cișmigiu. Echipele primăriei însoțite de primarul Nicușor Dan care este și directorul interimar al Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement, se află în parcul bucureștean.

Înainte de startul operațiunii, primarul a explicat de ce s-a ajuns în situația în care parcurile sunt degradate și murdare.

„Nu este un an, sunt 10 luni, m-am implicat și am crezut că problema va fi rezolvată... Au avut un plan de acțiuni cu bani, cu suprafețe. Am făcut și o rectificare și am dat mai mulți bani la parcuri... Este o vină comuna a direcției ALPAB și a companiei de parcuri care nu a făcut lucrurile așa cum trebuia”, a explicat primarul orașului București.

Nicușor Dan a anunțat că serviciul curățenie în parcuri ar putea fi externalizat.

„Externalizare înseamnă să facem o achiziție publică... Dacă vom lua această decizie înseamnă o firma să facă curat pe alei, pe iarbă, să golească coșurile de gunoi”, a precizat Nicușor Dan.

Săptămâna trecută, Nicușor Dan a anunțat că a preluat cu statut interimar conducerea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement (ALPAB). Primarul a spus că directorul demis nu a putut să rezolve problemele care pornesc „din decizia fostei administrații de a muta activitatea pe companii”.

Nicușor Dan a mai dezvăluit că va convoca o ședintă a Consiliului General. Aceasta va avea loc pe 1 septembrie, iar consilierii vor discuta despre desființarea companiei de parcuri, desființarea companiei de arbori și despre ridicarea exclusivității companiei de parcuri.

(sursa: Mediafax)