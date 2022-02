Incident INCREDIBIL la Târgu Jiu. Un tânăr s-a ales cu dosar penal pentru că și-a îngropat câinele într-o pădure

„Am fost anunţat de mama mea că a avut loc un accident şi câinele meu a murit. Am vrut să-l îngrop undeva pentru că am ţinut mult la acest câine. Eu stau la bloc şi nu aveam unde să-l duc, aşa că am decis să îl aduc în pădure“, a explicat proprietarul animalului.

Însă la fața locului a ajuns un echipaj de poliție de la Biroul Protecţia Animalelor. Aici au găsit un sac în care se afla corpul neînsuflețit al animalului, care avea o leziune pe toracele stâng.

„Poliţiştii din Târgu Jiu au fost sesizaţi la 112 de către un tânăr din municipiul Târgu Jiu cu privire la faptul că în pădurea din localitea Drăgoieni, în zona amenajată pentru agrement public, patru persoane încercau să îngroape un sac din rafie, cu urme de sânge, iar la vederea apelantului au fugit. Ulterior, la faţa locului s-a prezentat şi proprietarul animalului, un tânăr de 21 de ani, care a precizat că decesul a survenit din cauza unui eveniment rutier. În cauză, s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere cu intenţie fără drept a animalelor“, transmite Poliţia Gorj.