Incident periculos la Bușteni. Telecabina a rămas suspendată. Pasagerii au fost coborâți de urgență

Sursa: Hepta

O întâmplare gravă s-a petrecut la telecabina din Buşteni. Aceasta a rămas suspendată la o înălțime de 300 de metri. Oamenii au fost coborâți de urgență. Deocamdată nu sunt cunoscute cauzele clare ale incidentului.

Telecabina face legătura între localitate şi platoul Bucegilor. În dimineața zilei de 12 septembrie, aceasta a pornit în prima cursă și a rămas blocată între piloanele 2 şi 3.

Circa 10 muncitori la punctele de lucru ale telecabinei se aflau în aceasta și au fost coborâte de urgență de către salvamontiști. Incidentul nu a fost făcut public dar sursele citate de adevarul.ro spun că situația a fost periculoasă.

Defectarea telecabinei ar putea avea două cauze. Fie un urs a dislocat o stâncă iar aceasta a lovit cablul, iar angajații nu au știut, fie a fost vorba despre o defecțiune la motor.

Muncitorii aflați în telecabină au cerut ajutorul colegilor de la bază. O parte dintre ei au coborât pe stâlp, alţii pe corzi, ajutaţi de salvamontişti.

Nimeni nu a fost rănit dar dacă ar fi cedat cablul, oamenii ar fi căzut de la o înălțime de 300 de metri.

Telecabina din Buşteni funcționează din 1978, iar traseul are o lungime de 4350 m şi are o diferenţă de nivel de 1235 m. Aceasta porneşte de la o altitudine de 880 de metri şi ajunge la 2290 de metri, la staţia Babele. Are o capacitate de 24 de persoane, iar durata traseului este de circa 12 minute.