de Redacția Jurnalul    |    30 Dec 2025   •   10:12
Jaf la o sală de jocuri de noroc din Slatina. Un bărbat a furat 70.000 de lei
Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN/Jaf la o sală de jocuri

Un jaf a avut loc la o sală de jocuri de noroc din Slatina. Un bărbat a amenințat o angajată cu un cuțit și a furat aproximativ 70.000 de lei.

Potrivit IPJ Olt, polițiștii au fost sesizați duminică de angajata unei săli de jocuri de noroc din municipiul Slatina cu privire la faptul că o persoană necunoscută ar fi pătruns în incinta unității și, sub amenințarea unui obiect tăietor-înțepător, ar fi furat aproximativ 70.000 de lei.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru tâlhărie calificată.

În urma cercetărilor făcute, polițiștii au identificat un bărbat de 41 de ani, din comuna Tufeni, bănuit de comiterea faptei.

Luni, oamenii legii au făcut două percheziții la locuințele persoanei bănuite. În urma acestora, prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Olt.

Cercetările în acest caz continuă, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea tuturor măsurilor legale care se impun.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: jaf sala jocuri slatina
