Lucrări pe autostrada București-Pitești. Sunt impuse restricții de trafic

Instagram versus realitate. Zoe s-a dus în Bali, atrasă de imaginile de pe rețelele sociale. Ce a găsit e departe de ”paradisul” căutat
Centrul Infotrafic anunță că restricțiile intră în vigoare luni la ora 10.00 și sunt valabile până vineri.
Se vor efectua lucrări de frezare pe Autostrada A1 pe sensul Pitești – București, între kilometrii 26 și 19, care impun restricționarea traficului succesiv pe prima bandă.
Șoferii sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în această zonă, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre.
(sursa: Mediafax)
