Marinar dispărut în Dunăre, căutat cu scafandri și bărci

Pompierii din cadrul ISU Teleorman anunță că, miercuri dimineața, cu puțin după ora 8.00, au fost alertați de membrii unei barje aflate pe Dunăre, la km 606, în zona localității Islaz, de dispariția unui marinar.

Este vorba de un bărbat de circa 36 de ani.

Autoritățile au demarat o acțiune de căutare-salvare.

La fața locului se deplasează un echipaj de la Detașamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliția de Frontieră, cu o ambarcațiune, un echipaj SAJ Teleorman și echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

(sursa: Mediafax)