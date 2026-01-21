x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Marinar dispărut în Dunăre, căutat cu scafandri și bărci

Marinar dispărut în Dunăre, căutat cu scafandri și bărci

de Redacția Jurnalul    |    21 Ian 2026   •   09:42
Marinar dispărut în Dunăre, căutat cu scafandri și bărci
Sursa foto: Amplă operațiune de căutare pe Dunare

O acțiune amplă de salvare are loc miercuri dimineața pe Dunăre, în zona localității Islaz, județul Teleorman, unde un marinar a fost dat dispărut de pe o barjă.

Pompierii din cadrul ISU Teleorman anunță că, miercuri dimineața, cu puțin după ora 8.00, au fost alertați de membrii unei barje aflate pe Dunăre, la km 606, în zona localității Islaz, de dispariția unui marinar.

Este vorba de un bărbat de circa 36 de ani.

Autoritățile au demarat o acțiune de căutare-salvare.

La fața locului se deplasează un echipaj de la Detașamentul Turnu Măgurele cu o barcă de salvare, un echipaj de la Poliția de Frontieră, cu o ambarcațiune, un echipaj SAJ Teleorman și echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: marinar disparut dunăre
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri