O mașină cu care părinții își duceau copilul la spital a luat foc pe drum

Potrivit ISU Botoșani, autoutilitara în care se aflau șoferul, un copil și mama minorului a luat foc, vineri dimineață, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Dorohoi.

Cei trei se îndreptau spre spital, deoarece copilul avea nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul a observat că iese fum de sub capotă, a oprit imediat, a coborât împreună cu pasagerii și a sunat la 112.

Au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

Până la sosirea forțelor de intervenție, angajații unei stații de carburanți din zonă au acționat cu stingătoarele și au reușit să limiteze extinderea flăcărilor.

Echipajul medical a preluat mama și copilul și i-a transportat la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cel mai probabil, evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit, spun pompierii.

(sursa: Mediafax)