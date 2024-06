Urmăriri în trafic și focuri de armă pentru oprirea unui autoturism neînmatriculat, plin cu țigări

Luni seara, polițiștii de frontieră din Valea Vișeului, județul Maramureș, au făcut semnalele regulamentare pentru oprirea în trafic la control, în localitatea Valea Vișeului, a unui autoturism fără numere de înmatriculare, în care se aflau doi bărbați.

Mașina de teren a oprit pentru câteva secunde, după care a demarat în trombă, moment în care polițiștii au tras patru focuri de avertisment în plan vertical și alte patru spre pneurile autoturismului, însă șoferul tot nu a oprit.

Drept urmare, s-a pornit în urmărirea mașinii, iar după aproximativ 1 km au fost descoperite abandonate 13 baxuri cu țigări, precum și autoturismul neînmatriculat.

Apoi, au fost identificați șoferul mașinii și pasagerul din dreapta, doi maramureșeni de 24, respectiv 25 de ani.

„În continuare, s-a luat măsura transportării coletelor cu țigări și a mașinii neînmatriculate la sediul sectorului, în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii baxurilor, a rezultat cantitatea de 6.250 pachete de ţigări, în valoare de peste 73.000 lei. De asemenea, polițiștii de frontieră au mai constatat faptul că tânărul șofer are permisul de conducere suspendat. În cauză, lucrătorii noștri efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale, sub directa coordonare a unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus”, transmite Poliția de Frontieră.

(sursa: Mediafax)