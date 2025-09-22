Mesaje Ro-Alert în două localități din Dâmbovița din cauza urșilor

Potrivit ISU Dâmbovița, în jurul orei 23.08 a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Berevoiești.

La fața locului au intervenit un echipaj de jandarmi și un echipaj SMURD.

Ulterior, în jurul orei 2:30, a fost semnalată prezența unui urs în localitatea Moțăieni.

La fața locului au intervenit echipaje de jandarmi și din cadrul ISU.

În ambele cazuri, pentru informarea și protecția populației din zonă a fost transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert.

(sursa: Mediafax)