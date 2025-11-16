Un bărbat și-a găsit iubita fără suflare într-un apartament închiriat în regim hotelier

Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, duminică dimineața, în jurul orei 6, prin apel la 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, că și-a găsit concubina în stare de inconștiență, într-un apartament dintr-un bloc din municipiul Galați.

În interiorul apartamentului, polițiștii au găsit tânăra în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconștiență. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Totodată, în imobil se afla și un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violență. Acesta a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

Surse judiciare au declarat că bărbatul de 27 de ani își căuta iubita și astfel a ajuns la apartamentul unde aceasta a fost găsită fără viață. Apartamentul era închiriat în regim hotelier. Individul care a fost găsit împreună cu ea, care avea urme de violență, locuia cu chirie în același bloc, dar la alt etaj.

Cercetările în cauză au fost preluate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Galați, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

(sursa: Mediafax)