Proiectile funcționale descoperite în curtea unui localnic din Bihor

Echipajul pirotehnic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor a fost mobilizat vineri în localitatea Cheriu, pentru asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată, găsită în curtea unui localnic, de către muncitorii care efectuau săpături pentru branșamentul la rețeaua de apă.

„După identificarea celor două proiectile de calibru 100 milimetri și a trei elemente de muniție, provenite din cel de-al Doilea Război Mondial, echipajul pirotehnic a cercetat zona, detectând și alte elemente de muniție, după care a transportat și depozitat muniția, în condiții de siguranță, în vederea distrugerii ulterioare, prin explozie controlată”, potrivit ISU Bihor.

Pompierii arată că munițiile rămase neexplodate au încărcătura de exploziv intactă și în multe cazuri, chiar și focosul, de aceea există riscul ca acestea să explodeze. Locurile unde pot fi găsite aceste tipuri de muniție sunt, în general, sunt suprafața pământului (pe terenuri agricole, în păduri și desișuri). Acestea pot fi îngropate sub pământ, descoperite cu ocazia săpăturilor și arăturilor agricole, excavațiilor pentru fundațiile construcțiilor, defrișărilor, lucrărilor de irigații etc., dar și sub apă, în râuri, lacuri sau bălți, descoperite cu ocazia unor lucrări hidrotehnice sau întâmplător, în timpul scăldatului.

(sursa: Mediafax)