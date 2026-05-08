Noi reguli pe litoral: Administratorii plajelor NU vor mai putea face abuzuri

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat primul Ghid de ocupare și utilizare a plajelor de pe litoralul românesc, elaborat de Ordinul Arhitecților din România. Documentul stabilește pentru prima dată reguli unitare privind organizarea spațiului de plajă, accesul public și tipul de amenajări permise.

Documentul vine după ani în care litoralul românesc s-a dezvoltat fără un cadru coerent. Extinderea plajelor prin înnisipare, creșterea presiunii turistice și diversificarea activităților economice au generat ocupări neuniforme, blocaje de acces și degradarea calității spațiului public.

Reguli unitare pe litoralul românesc

O zonă continuă de contact cu apa trebuie să rămână liberă de orice amplasamente. Șezlongurile și umbrelele nu pot ocupa mai mult de 70% din suprafața închiriată. Restul de 30% rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip.

Accesul public devine element central. Ghidul impune trasee pietonale continue, fără blocaje, și integrarea acceselor dinspre oraș sau faleză. Sunt prevăzute soluții pentru persoane cu mobilitate redusă, familii cu copii și vârstnici.

Toate intervențiile pe plajă trebuie să fie demontabile și reversibile. Sunt interzise fundațiile permanente și intervențiile care afectează structura naturală a plajei. Sunt permise doar dotările esențiale: dușuri, cabine, puncte de prim-ajutor, salvamar și structuri ușoare pentru servicii de plajă.

Ghidul descurajează explicit amplasările haotice, ocuparea excesivă, blocarea priveliștii spre mare și extinderea liniară continuă a structurilor comerciale.

Un capitol separat vizează calitatea arhitecturală. Sunt recomandate lemn tratat, metal și textile naturale. Sunt descurajate materialele neconforme și culorile agresive care afectează coerența vizuală a litoralului.

Zonele vizate

Ghidul acoperă 7 zone reprezentative: Năvodari, Mamaia, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla și Vama Veche. Regulile sunt diferențiate în funcție de tipul plajei — urbană, naturală sau rurală.

„Acest ghid este primul pas prin care punem ordine într-un spațiu care a funcționat ani de zile fără reguli coerente", a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Aceasta a precizat că principiile din document ar putea deveni parte integrantă din viitoarele contracte de închiriere pe 10 ani.

Ghidul reprezintă prima etapă dintr-un proces mai amplu. Urmează intervenții directe în teren, cu propuneri concrete de organizare pe sectoare de litoral.