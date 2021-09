O persoană a fost atacată de urs la Breaza. Bărbatul a ajuns la spital în stare gravă

Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 5.457.784 de...

Noul președinte PNL, Florin Cîțu, a spus că printre obiectivele mandatului său este câștigarea primăriilor din marile orașe din România, în 2024. Florin Cîțu a spus, sâmbătă seara, la Antena 3, c

Florin Cîțu spune că a avut discuții cu USR PLUS și că cele mai mari șanse le are coaliția de guvernare. De cealaltă parte, USR PLUS a transmis că nu poate continua guvernarea cu Florin Cîțu...