Până la ce oră se circulă pe Transfăgărășan în vara 2026. Programul oficial și avertismentul important pentru șoferi

Circulația rutieră pe DN 7C – Transfăgărășan a fost redeschisă vineri, 12 iunie 2026, începând cu ora 12:00, pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă, din județul Sibiu, și Piscul Negru, în județul Argeș. Tronsonul redeschis se întinde între kilometrii 130+800 și 104+000, fiind accesibil atât turiștilor, cât și șoferilor care aleg una dintre cele mai spectaculoase șosele din Europa.

Până la ce oră ai voie să intri pe Transfăgărășan în 2026

Programul stabilit de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere este clar. Circulația pe sectorul montan al Transfăgărășanului este permisă zilnic doar între orele 07:00 și 21:00.

Autoritățile recomandă șoferilor să își planifice traseul astfel încât să iasă din zona montană înainte de ora limită, deoarece după ora 21:00 accesul nu mai este permis.

Directorul CNAIR a explicat că măsura are ca scop protejarea participanților la trafic, având în vedere condițiile specifice din Munții Făgăraș.

De asemenea, reprezentanții CNAIR au precizat că, în cazul unor fenomene meteorologice nefavorabile, drumul poate fi închis temporar chiar și în intervalul în care circulația este permisă. La peste 2.000 de metri altitudine, vremea se poate schimba brusc, iar ceața, ploile torențiale sau furtunile pot reduce vizibilitatea și pot face deplasarea periculoasă.

Șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte toate indicațiile autorităților.

Sursa foto FB Cristian Pistol

Reguli pe Transfăgărășan. Ce este interzis

Unul dintre cele mai importante avertismente lansate de CNAIR vizează prezența frecventă a urșilor în apropierea carosabilului.

Autoritățile le recomandă turiștilor să nu oprească pentru fotografii în apropierea animalelor sălbatice, să nu încerce să se apropie de acestea și, mai ales, să nu le ofere hrană.

Potrivit legislației în vigoare, hrănirea urșilor reprezintă contravenție și se sancționează conform OUG 81/2001 cu amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei.

CNAIR transmite un avertisment ferm:

"Reamintim participanților la trafic că hrănirea animalelor este interzisă și, totodată, extrem de periculoasă și constituie contravenție, potrivit OUG 81/2001, amenzile fiind cuprinse între 10.000 lei și 30.000 lei."

Instituția atrage atenția că gestul aparent inofensiv de a hrăni un urs poate avea consecințe dramatice atât pentru oameni, cât și pentru animale.

"Hrănirea urșilor nu este doar o contravenție sancționată de lege, ci și un gest care le poate condamna viața. Un urs obișnuit să primească hrană de la oameni își pierde teama naturală și poate deveni agresiv, iar autoritățile pot dispune extragerea sau chiar împușcarea acestuia. Nu transformați un animal sălbatic într-o țintă, din teribilism!"

În cazul în care observați urși în apropierea drumului, autoritățile recomandă să păstrați distanța, să nu coborâți din autoturism și să anunțați imediat serviciile competente.

Când se închide drumul în 2026

Transfăgărășanul rămâne unul dintre cele mai spectaculoase trasee rutiere din România, însă accesul este posibil doar în sezonul cald.

În fiecare an, circulația este suspendată în perioada rece din cauza ninsorilor abundente, a riscului ridicat de avalanșe și a condițiilor meteorologice extreme specifice altitudinilor de peste 2.000 de metri.

Ultima închidere a avut loc la 20 octombrie 2025, când stratul consistent de zăpadă și pericolul de avalanșe au făcut imposibilă circulația în condiții de siguranță.

Și în 2026, autoritățile vor decide data exactă a închiderii în funcție de evoluția vremii din toamnă. Până atunci, turiștii pot traversa spectaculosul drum montan respectând programul zilnic de circulație, între orele 07:00 și 21:00.

În perioadele în care circulația rutieră este restricționată sau în cazul unor închideri temporare din cauza vremii, accesul între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac rămâne posibil cu telecabina, una dintre cele mai utilizate alternative pentru turiștii care doresc să ajungă în inima Munților Făgăraș.