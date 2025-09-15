x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Patru persoane, rănite grav într-un accident în Suceava, una în stare critică

Patru persoane, rănite grav într-un accident în Suceava, una în stare critică

de Redacția Jurnalul    |    15 Sep 2025   •   08:09
Patru persoane, rănite grav într-un accident în Suceava, una în stare critică

Patru persoane au fost rănite grav luni dimineața într-un accident rutier pe E85, în Suceava. Una dintre a fost încarcerată și se află în stare de inconștiență.

Accidentul s-a produs pe drumul european E85, în zona localității Pătrăuți din județul Suceava, între un TIR și un autoturism.

Toate cele patru persoane din autoturism au fost preluate de către echipajele medicale și paramedicale. Victimele sunt cu multiple traumatisme, una dintre acestea fiind în stare de inconștiență, dar cu funcții vitale.

La locul accidentului au mers pompierii militari de la Detașamentul Suceava cu o autospecială pentru descarcerare și una de stingere, împreună cu două ambulanțe SMURD - una tip B2 și una TIM (Terapie Intensivă Mobilă). Intervenția este sprijinită de două echipaje SAJ.

Traficul pe acest segment al drumului european este afectat pe durata intervenției echipajelor de urgență.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: accident suceava raniti
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri