Pompieri și scafandri caută un bărbat dispărut în apă, în zona barajului din Gilău

de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   08:17
Sursa foto: Amplă operațiune de căutare în zona barajului din Gilău

Echipaje de pompieri și scafandri intervin luni dimineața în zona barajului din Gilău, județul Cluj, pentru căutarea unui bărbat care ar fi dispărut în apă.

ISU Cluj anunță că echipajele intervin luni dimineața într-o misiune de căutare-salvare a unui bărbat care ar fi dispărut în apă, în apropierea barajului din localitatea Gilău.

La fața locului acționează o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, barca de salvare din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca.

De asemenea, au fost alertați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca.

Misiunea este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)

