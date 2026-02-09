Pompieri și scafandri caută un bărbat dispărut în apă, în zona barajului din Gilău

Dilema aurului de 50 miliarde de dolari. Libanul nu știe ce să facă acum cu rezerva de care nu s-a atins de zeci de ani
ISU Cluj anunță că echipajele intervin luni dimineața într-o misiune de căutare-salvare a unui bărbat care ar fi dispărut în apă, în apropierea barajului din localitatea Gilău.
La fața locului acționează o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, barca de salvare din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca.
De asemenea, au fost alertați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca.
Misiunea este în desfășurare.
(sursa: Mediafax)
