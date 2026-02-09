Pompieri și scafandri caută un bărbat dispărut în apă, în zona barajului din Gilău

ISU Cluj anunță că echipajele intervin luni dimineața într-o misiune de căutare-salvare a unui bărbat care ar fi dispărut în apă, în apropierea barajului din localitatea Gilău.

La fața locului acționează o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, barca de salvare din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca.

De asemenea, au fost alertați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca.

Misiunea este în desfășurare.

(sursa: Mediafax)