Poveste emoționantă într-o comună din Maramureș. Un câine își așteaptă stăpâna de 5 ani în fața spitalului

Acesta nu-și dezlipește privirea de la ușa spitalului, unde femeia a fost internată. Ea a murit în salon iar câinele nu-și găsește alinare.

"În faţa spitalului primeşte şi ceea ce mănâncă pacienţii. În spatele spitalului mănâncă boabe pentru că o doamnă doctor îî dă de mâncare. La spălătorie, în spate, primeşte conserve şi chestii pentru căţei", explică Andi Puha, brancardier.

Paco nu vrea să plece din fața spitalului

Angajați și pacienți ai spitalului au încercat să-l ia acasă, însă Paco s-a întors de fiecare dată.

"Noi îl hrănim, îi dăm de mâncare. Inclusiv i s-a construit un culcuş de către alţi colegi de pe alte schimburi", afirmă Cristian Nodiș, SMURD Cavnic.

Paco a fost supranumit „Hachiko de România”, după faimosul câine japonez, simbol al devotamentului.

"Stăpâna locuia într-un alt cartier al oraşului Cavnic, aflat la vreo 2-3 km de spital, motiv pentru care bănuim că a urmărit ambulanţa. Parcă în fiecare dimineaţă, săracul, îşi aşteaptă stăpâna urmărindu-i pe toţi pacienţii care vin la internare sau se externează", povestește Marius Mărginean, managerul spitalului din Cavnic pentru observatornews.ro.