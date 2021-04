Primăria Timișoara a găsit voluntari pentru consiliile de administrație din școli

Hepta

Primarul orașului Timișoara, Dominic Fritz, a anunțat că a găsit 61 de voluntari dispuși să facă parte din consiliile de administrație ale școlilor. Aceștia au fost aleși din 165 de persoane care au participat la acțiunea inițiată de edilul șef.

În luna februarie, Dominic Fritz a anunțat că vrea să modifice modul în care sunt numiți reprezentanții Primăriei în consiliile de administrație din grădinițe și școli. Atunci, edilul șef susținea că dorește ca timișorenii să primească un rol mai important în conducerea școlilor și anunța că are nevoie de persoane creative.

165 de persoane au răspuns apelului făcut de primarul Fritz

„S-au înscris 165 de persoane, oameni excepționali, interesați de calitatea invățământului în Timișoara - și le mulțumesc tuturor celor care au candidat. Procesul de evaluare a candidaturilor a fost coordonat în mod voluntar de Asociatia Pentru Valori In Educatie - AVE Romania, iar departajarea s-a făcut în baza a trei criterii: motivație, experiență profesională, experiență în învățământul preuniversitar. Zilele acestea am semnat dispozițiile de numire ale celor 61 care vor reprezenta primarul în Consilii de Administrație. Sunt profesioniști care provin din mediul de afaceri, sectorul educațional, IT sau ONG-uri și știu că vor face tot ce le stă în putință să crească standardele învățământului timișorean, contribuind fiecare cu experiența și abilitățile lor”, a anunțat Dominic Fritz pe Facebook.

Fritz a dezvăluit ce rol vor avea voluntarii în școlile timișorene.

„Vrem să deschidem administrarea școlilor spre timișoreni. Avem nevoie de: pasiune pentru educația copiilor, dorința de a participa la reformă, gândire înțeleaptă, dar și creativă și vreo 2-4 ore pe lună de muncă voluntară”, a explciat primarul Fritz.

(sursa: Mediafax)