Primarul din Câmpulung Muscel vrea să scape de deșeurile periculoase de pe fosta platformă ARO

Foto: Facebook/ Elena Lasconi alege Câmpulung Muscel

Primarul orașului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, vrea să scape de deșeurile periculoase de pe fosta platformă ARO. Edilul anunță că a făcut mai multe demersuri și că firmele care depozitează deșeuri refuză să le ridice.

Primarul Elena Lasconi susține că platforma pentru depozitarea deșeurilor a devenit o bombă cu ceas și anunță că a făcut mai multe demersuri pentru eliminarea acesteia.

„Nu mă las până când nu vom scăpa de deșeurile periculoase de pe fosta platformă ARO. De când am preluat mandatul am făcut demersuri către instituțiile statului în legătură cu otrăvurile de la noi din oraș. De opt ani am devenit groapa de gunoi a României din cauza unor băieți deștepți care au un singur scop: profitul”, a anunțat Elena Laconi pe Facebook.

Primarul mai spune că a încercat, fără mare succes, să convingă firmele care depozitează deșeuri să renunțe la această activitate.

„Am luat legătura cu toți cei 24 de generatori de deșeuri, am trimis o grămadă de hârtii la instituțiile abilitate și constat o nepăsare greu de descris. O singură firmă și-a arătat disponibilitatea de a ridica deșeurile (vorbesc de o tonă din cele 1500 de tone). Ce vreau să vă spun este că nu mă las intimidată. O parte dintre generatorii de deșeuri sunt jucători importanți din domeniul petrolului cu bani mulți și armată de avocați. Dacă până la sfârșitul lunii nu vor răspunde solicitării voi face publică întreaga listă. În plus, voi face apel la toate organizațiile naționale și internaționale de protecție a mediului. Rog ca reprezentanții ministerului mediului, APM și Garda de mediu, care știu foarte bine situația, să își facă treaba”, a precizat Elena Lasconi.

Primarul mai anunță că va face demersuri pentru modificarea legii deșeurilor.

(sursa: Mediafax)