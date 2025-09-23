Rămășițele unei păduri pietrificate, descoperite în Parcul Natural Putna Vrancea

Un grup de cercetători, format din Ion Militaru, directorul Parcului Natural Putna-Vrancea, Laurențiu Ursachi și Florin Roman, a identificat rămășițele unei păduri pietrificate.

Aceasta este alcătuită din chiparoși, dar și urme fosilizate de pești și insecte, în substratul geologic al pădurii, se arată pe pagina de Facebook a Romsilva.

Vechimea acestui ecosistem este estimată la sfârșitul Cretacicului/începutul Paleogenului, ceea ce îl plasează la zeci de milioane de ani în urmă.

„Această descoperire deschide noi perspective importante pentru înțelegerea evoluției mediului natural din zona Parcului Natural Putna – Vrancea și consolidează valoarea educativă și științifică a ariei naturale protejate. Cercetările sunt abia la început”, susțin reprezentanții Romsilva.

(sursa: Mediafax)