Taximetriștii din București, acuzații grave pentru Nicușor Dan: Pe ce lume trăim? Primarul nu vrea să semneze, iar poliția nu vrea să ne înțeleagă

Deși Primăria Capitalei trebuie să emită o nouă autorizație în 30 de zile, pentru foarte mulți taximetriști durează luni de zile până când Municipalitatea le eliberează noile documente de funcționare, scrie Gândul.

Din cauza acestei situații, la Aeroportul Otopeni s-au întâmplat cazuri dramatice, unde Poliția Transporturi a aplicat amenzi uriașe – de 80.000 de lei – și a confiscat plăcuțele de înmatriculare.

Mii de șoferi de taxi din București sunt într-o situație disperată. Autorizațiile emise de Primăria Capitalei au expirat, iar noile documente trebuie semnate de primarul general în maxim 30 de zile. Procesul durează însă luni de zile, iar autoritățile, îndeosebi Poliția de la Aeroportul Otopeni, îi fugăresc pe șoferii care se află în această situație, deși aceștia au dovada de la Registratura PMB că sunt în proces de reautorizare.

„Este o situație generală. Au expirat foarte multe autorizații pe 28 februarie, deși mulți șoferi au început să-și depună dosarele de reautorizare încă din luna noiembrie. Din păcate, Primăria nu a semnat noile autorizații. Sunt 2.500 de șoferi în proces de reautorizare, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din taxiurile din București. Este un impact foarte mare pe piața de taxi din Capitală. Cei de la Direcția Transporturi au fost destul de OK în ceea ce privește procedura de autorizare, dar este nevoie de semnătura primarului, din păcate. Este foarte probabil să nu-și fi delegat această atribuție”, a explicat pentru Gândul proprietarul unei companii de taxi din București.

Potrivit acestuia, sunt peste 1.000 de taxiuri care sunt agreate de Aeroportul Otopeni. Dintre acestea, foarte multe se află în procesul de reautorizare.

„Șoferii care se află în această procedură refuză să meargă sau să preia clienți de la aeroport, de frică să nu primească amendă. În prezent, Poliția Transporturi îi fugărește să le dea amenzi. Este inacceptabil ce se întâmplă. Este un impact economic foarte mare. Este umilitor”, mai spune reprezentantul companiei de taxi.

Situațiile de la Otopeni sunt de-a dreptul dramatice, acolo unde Poliția Transporturi Ilfov aplică amenzi și de 80.000 de lei.

„Eu aveam dosar intact, cu toate actele la zi, depus la Primăria Capitalei, pentru reautorizare, altfel nu ți-l primește. Mi s-a eliberat autorizația în noiembrie 2024, iar dosarul l-am depus în iunie. În august, am luat amendă la Otopeni, pe motiv că am autorizația expirată. Polițistul de la Transporturi Ilfov nu a vrut să țină cont de faptul că am dosarul depus și sunt în proces de reautorizare, și mi-a dat 800 de milioane amendă (80 de mii de lei – n.r.). Nu înțeleg pe ce lume trăim. Primarul nu vrea să semneze, iar poliția chiar nu vrea să ne înțeleagă”, a precizat pentru Gândul un taximetrist din București.

Șoferul de taxi a contestat procesul verbal la judecătorie, acolo unde a câștigat, în primă instanță.

Cum justifică Primăria această situație:

Primăria Capitalei dă vina pe „volumul mare de dosare” și a anunțat luni seară că prelungește procesul de avizare.

„Având în vedere:

– prelungirea perioadei de depunere, publicată prin anunțul din data de 21.01.2025, a dosarelor aferente procedurii de vizare a autorizațiilor de transport persoane în regim de taxi și prelungire a autorizațiilor taxi până la data expirării acestora,

– volumul de activitate generat de verificarea documentelor depuse în vederea vizării,

– volumul dosarelor incomplete pentru care se procedează la transmiterea notificărilor în vederea remedierii neregularităților,

– corespondența cu transportatorii autorizați în vederea completării solicitărilor, toate acțiuni inerente activității de verificare ce conduc la întârzieri în cadrul procesului de soluționare a solicitărilor aferente procedurii menționate, autoritatea de autorizare va prelungi termenul de soluționare a dosarelor de vizare/prelungire autorizații transport/taxi, depuse până la expirarea perioadei de valabilitate a acestora, pentru o perioada de 60 de zile, pana la data de 28.04.2025.

Transportatorii autorizați care au adresat solicitări privind procedura de vizare până la data de 28.02.2025, vor păstra dovada depunerii documentelor originale la Registratura PMB. Aceasta măsura va fi adusă la cunoștința organelor de control autorizate a efectua verificări cu privire la existenta valabilității si utilizării autorizației de transport / taxi în desfășurarea activității de transport persoane in regim de taxi”, se arată în anunțul de pe site-ul primăriei.

(sursa: Mediafax)