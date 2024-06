Reacția lui Babasha, manelistul huiduit la concertul Coldplay: „Mă așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie atât de rău”

„Nu sunt în măsură să port discuții pe această temă, mai ales fiind în centrul atenției acum. Nu vreau să creadă lumea că profit de această situație și nici nu consider că sunt în măsură să vorbesc despre asta. Las oamenii să judece situația cum cred de cuviință. Totuși, trebuie să spun că cei de la Coldplay au dorit să creeze un moment special cu un artist român pentru concertul lor. Ei au verificat topurile muzicale și m-au ales pe mine. Ei personal au contactat impresarii mei, iar eu am acceptat imediat. Nu știu câți dintre voi ar fi refuzat o astfel de oportunitate. Vorbim despre un nivel cu totul diferit și, indiferent de toate huiduielile din lume, tot aș fi acceptat, deoarece o astfel de ocazie apare o dată în viață. Am avut chiar și o probă de sunet înainte, așa cum este normal, cu Chris Martin personal, căruia i-a plăcut foarte mult de mine. Mă așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie atât de rău.

Eu sunt doar un tânăr de 22 de ani care muncește zi și noapte pentru un vis. Indiferent că cânt manele, pentru cine nu înțelege, maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine. Străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază," a transmis Babasha pe TikTok.