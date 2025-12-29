x close
Salvamontiștii din Argeș, în misiune pentru salvarea a patru turiști blocați la Refugiul Călțun

de Redacția Jurnalul    |    29 Dec 2025   •   11:53
Sursa foto: Facebook/Salvamontiștii intervin în Argeș

În această dimineață, la ora 08:30, nouă salvamontiști ai Serviciului Public Județean Argeș, structura de salvare montană a Consiliului Județean Argeș, împreună cu doi jandarmi montani din cadrul IJJ Argeș, au pornit în misiunea de evacuare a patru turiști blocați la Refugiul Călțun din cauza condițiilor meteo.

Vremea continuă să fie extrem de dificilă, cu cod portocaliu de vânt puternic, cu rafale de aproximativ 90 km/h, ceață densă și transport de zăpadă, ceea ce reduce vizibilitatea. Cu toate acestea, echipele de salvare sunt complet echipate, atât cu materiale și echipamente de siguranță, cât și cu tot ce este necesar pentru protecția turiștilor.

Operațiunea este de durată: aproximativ 3-4 ore pentru a ajunge la Refugiul Călțun și alte 3-4 ore pentru coborârea în siguranță a celor patru persoane la baza muntelui.

Echipa de intervenție își propune să finalizeze misiunea cu succes, garantând siguranța tuturor celor implicați.

Autoritățile montane recomandă turiștilor să evite deplasările în zona afectată până la încheierea episodului de vreme severă și să urmeze toate indicațiile salvamontiștilor.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: conditii meteo salvare turişti
