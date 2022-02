Scandal într-un magazin de telefoane mobile. O femeie a fost împinsă de un angajat. A fost nevoie de intervenția Poliției

Conform surselor Antena 3, totul a pornit de la niște telefoane mobile pe care cele două doamne le studiau. Vânzătorul le-a spus că nu au voie să atingă telefoanele, s-a enervat și inițial a împins-o pe fiica femeii.

”Aoleo, mă doare capul. Nu sunteți zdravăn, domnule! Eu am venit aici să rezolvăm!” a strigat femeia care era doborâtă la pământ.

Vânzătorul a sărit imediat în ajutor vrând să îi ofere un pahar cu apă femeii pe care tocmai o împinsese.

Ulterior a împins-o pe femeie care a căzut și s-a lovit la cap. Fata acesteia a sunat la 112, iar polițiștii s-au prezentat în centrul comercial.

Se pare că cele două au decis să nu depună plângere împotriva acestuia.

Conform acelorași surse, dosarul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6, urmând să se stabilească cauzele, și ulterior, dacă bătrâna va necesita zile de spitalizare. În funcție de acest aspect se poate schimba încadrarea judiciară a dosarului.

„Femeie in varsta, impinsa intr-un magazin din Romania, de un tanar vanzator, furios ca doamna pornea telefoanele expuse. Doamna pare ca rateaza, la milimetru, coltul mesei, care ar fi putut produce o tragedie, dar, evident, s-a lovit serios. Oribila si infricosatoare mi se pare reactia tanarului dupa incident: se duce repede sa se aseze pe scaun, inapoi la locul lui!! Apoi, aparent fara sa-si ceara scuze, si, cu o voce de robot, empatie zero si cu note de iritare in ton, repeta: "Doamna, chem ambulanta? Doamna, chem ambulanta? Doamna, chem ambulanta?" Uitati-va bine la scena asta! Ea ne povesteste, in secunde putine, istoria ultimilor ani, cu incitarile la adresa batranilor acestei tari. Politia a deschis un dosar penal, dar ma indoiesc ca asta va fi suficient ca sa repare ce au stricat altii, in noi”, a scris Carmen Avram despre incident pe pagina sa de Facebook.

