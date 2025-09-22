Și spitalele din Brașov au primit mesaje de amenințare

Poliția Brașov a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

După sesizare, s-au desfășurat verificări pentru stabilirea exactă a situației.

Din primele cercetări făcute de Poliție, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, nu există indicii care să confirme că amenințarea ar fi una reală.

„Menționăm că Poliția Brașov și celelalte structuri de ordine publică acționează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranță, în special în zona instituțiilor de învățământ și unităților medicale. Siguranța tuturor reprezintă o prioritate, iar autoritățile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, transmite IPJ Brașov.

Poliția Prahova, Poliția Mureș au transmsis că școli sau unități medicale au primit astfel de mesaje.

Anterior, Poliția Capitalei au anunțat că duminică a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituții de învățământ din municipiul București și unele unități medicale au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de amenințare.

Duminică seara, o persoană anonimă a trimis un email către Inspectoratul Școlar al Sectorului 2 în care amenință că luni dimineața va comite un masacru într-o școală din Capitală.

„Luni dimineața, voi intra în școala voastră cu două Pistoale Beretta Px4 Storm să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî cât mai mulți copii, voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliția, mă voi sinucide. Pregătiți-vă pentru masacrul de luni. Toți meritați să suferiți, eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viața, așa că este timpul să vă simțiți și voi la fel. Abia aștept să vă omor”, este mesajul care a alertat autoritățile, venit de pe un email al cărui expeditor s-ar numi „Angela”.

(sursa: Mediafax)