Stația de epurare Glina, finalizată după 7 ani și investiții de 160 mil. lei

“Bucureștiul îndeplinește toate condițiile de mediu în ceea ce privește colectarea și tratarea apei reziduale! Am finalizat lucrările de reabilitare la STAȚIA DE EPURARE GLINA. Este cea mai modernă din țară și singura care tratează apa uzată la cele mai înalte standarde.Lucrările au început în 2018, cu proiectarea, și s-au încheiat la finalul anului 2025.

În tot acest timp, s-au reabilitat 11.226 metri de rețea de canalizare, s-a construit un incinerator de nămol și s-a făcut o nouă linie de tratare a apelor uzate.Acum, apele uzate ale Capitalei sunt tratate cu 12 metri cubi pe secundă, față de 5 metri cubi, cât era în trecut. Ajung înapoi, în Dâmbovița, curate, în perfectă siguranță pentru flora și fauna locală. Lucrările s-au făcut cu fonduri nerambursabile. Valoarea proiectului, în fața întâi, a fost de peste 34,3 milioane lei, dintre care 24,3 de milioane cofinanţare de la Uniunea Europeană, iar 2,9 milioane de lei din bugetul naţional.

Faza a doua a proiectului a avut valoarea de 780,7 milioane lei, dintre care 420,8 milioane lei cofinanţare de la Uniunea Europeană, 64,3 milioane lei finanţare din bugetul naţional, iar 9,9 milioane lei a fost contribuția PMB. Peste 1,5 milioane de bucureșteni beneficiază direct de această #investiție! Indirect, protejăm toate localitățile din cursul Dâmboviței spre Dunăre, păsările, peștii, plantele și mediul în general!” a transmis Primăria Capitalei în mesajul său postat pe pagina de socializare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹