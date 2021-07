Sute de oameni s-au plimbat cu vaporul pe Dunăre. Organizatorii au suplimentat numărul de curse

Sute de oameni s-au plimbat cu vaporul pe Dunăre, în zona Brăila, iar organizatorii au fost nevoiți să suplimenteze numărul de curse. Plimbările au avut loc în weekend cu un vas al Primăriei Brăila.

Numeroși brăileni și gălățeni s-au plimbat sâmbătă și duminică cu vaporul Lacu Sărat al Primăriei Brăila. În mod normal, sâmbătă erau programate doar două curse, dar numărul acestora s-a dublat și, în plus, au fost organizate alte curse duminică.

„A avut mare succes, au fost foarte multe cereri. Sâmbătă am avut patru curse în loc de două și am făcut altele duminică. Oamenii vor să se plimbe pe Dunăre, am avut pasageri și din Galați, asta înseamnă că suntem pe drumul cel bun”, a explicat primarul orașului Brăila Marian Dragomir.

Cursele se desfășoară în fiecare weekend, iar înscrierile se fac începând de marți până joi. O cursă ține o oră, iar tariful este de 13 lei de persoană.

Primarul orașului Brăila, Marian Dragomir, mai anunță că în curând va fi folosită în scopuri turistice și nava Chira Chiralina construită cu fonduri europene. Ambele vapoare sunt în proprietatea Primăriei și, la cerere, pot fi închiriate pentru deplasări private.

De asemenea, autoritățile brăilene și gălățene au stabilit să reia tradiția curselor de agrement între Brăila și Galați. În ambele porturi vor fi amenajate pontoane speciale pentru această activitate, iar cursele vor fi organizate de cele două primării. În trecut, cursele erau foarte populare în zona Dunării de Jos și atrăgeau numeroși turiști.

(sursa: Mediafax)