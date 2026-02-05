x close
Tâlhărie într-o sală de jocuri din Brașov. Trei bărbați au furat 12.000 de lei

de Redacția Jurnalul    |    05 Feb 2026   •   15:00
Sursa foto: Trei bărbați au fost arestați preventiv în Brașov

Trei bărbați au fost arestați preventiv în Brașov. Aceștia sunt cercetați pentru tâlhărie calificată și portul fără drept al unor obiecte periculoase, după ce bărbații au intrat într-o sală de jocuri, au amenințat-o pe angajata care lucra acolo și au furat suma de 12.000 de lei.

Incidentul a fost semnalat chiar de angajata sălii, care a fost amenințată.

„La data de 2 februarie a.c., imediat după miezul nopții, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov au fost sesizați, printr-un apel de urgență, de către o tânără, de 20 de ani, care semnala faptul că două persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta sălii de jocuri unde aceasta lucrează și, sub amenințare, ar fi sustras din unitatea economică o sumă de bani”, potrivit anchetatorilor.

Date fiind aspectele sesizate, polițiștii au desfășurat activități complexe de investigare, în urma cărora au stabilit faptul că doi bărbați, cu fețele acoperite, ar fi pătruns în incinta sălii de jocuri, unde, sub amenințarea cu acte de violență, ar fi determinat-o pe angajata unității să le indice locația sumelor de bani încasate și astfel ar fi sustras aproximativ 12.000 de lei”, potrivit Biroului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Brașov.

Cei doi bărbați au fost identificați, cu vârste de 21 și 25 de ani au fost identificați la scurt timp, alături de un al treilea care i-ar fi ajutat pe cei doi. El se afla dinainte la locație și le-ar fi spus celor doi că angajata este singură pe tură.

Cei trei bărbați au fost ulterior aduși la secția de Poliție, audiați și ulterior reținuți, apoi arestați preventiv, pentru 30 de zile.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov -Biroul de Investigații Criminale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, cercetări aflate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie propuse măsurile legale., au mai precizat reprezentanții IPJ Brașov.

(sursa: Mediafax)

