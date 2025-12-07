Un tânăr de 23 de ani a murit într-un accident stupid la Târgu-Neamț

Incidentul s-a petrecut când tânărul făcea manevre pentru a ieși din incinta unui wash point și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula pe bulevard.

La volanul celuilalt vehicul se afla un tânăr de 20 de ani, tot din Târgu-Neamț.

În urma impactului violent, șoferul de 23 de ani a rămas încarcerat în autoturism. Echipajul ISU Neamț l-a scos din vehicul și l-a dus de urgență la spital, unde medicii au constatat decesul acestuia.

Șoferul de 20 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii din Târgu-Neamț continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

(sursa: Mediafax)