Tânăr băut, cu permisul suspendat, la volanul unei mașini furate, reținut de polițiști

În cadrul unei acțiuni derulate în noaptea de sâmbătă spre duminică, polițiștii rutieri au observat pe Bulevardul Mihai Eminescu din Botoșani un autoturism al cărui conducător auto era cunoscut că nu deține permis de conducere.

Polițiștii i-au făcut semnal de oprire, insă șoferul nu s-a conformat, continuându-și deplasarea. S-a procedat la urmărirea acestuia, iar în scurt timp s-a reușit blocarea sa.

În urma verificărilor făcute s-a constatat că la volanul mașinii era persoană bănuită de polițiști, un tânăr de 20 de ani, care avea exercitarea dreptului de a conduce autoturisme suspendată pentru abateri la regimul rutier.

Mai mult, fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 1,05 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, în urma testării cu aparatul DrugTest, acesta a indicat posibila prezență a unei substanțe psihoactive în organism (cocaină), iar autoturismul pe care îl conducea aparținea unei alte persoane, tânărul folosindu-l fără consimțământul acesteia.

Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, conducere sub influența substanțelor psihoactive și furt în scop de folosință, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani.

(sursa: Mediafax)