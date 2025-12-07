Tânăr băut, urmărit de polițiști, a abandonat mașina pe albia unui râu și s-a ascuns în pădure

Polițiștii nemțeni au fost sesizați sâmbătă noaptea, în jurul orei 22.40, cu privire la faptul că o mașină se deplasează haotic și mai multe persoane sunt în pericol pe strada Calea Romanului, din localitatea Girov.

A fost identificat un autoturism, care avea direcția de deplasare spre satul Boțești.

Polițiștii au pornit semnalele acustice și luminoase, însă șoferul nu s-a conformat, continuându-și deplasarea pe mai multe străzi spre ieșirea din satul Boțești.

Ajuns în zona unei balastiere și-a continuat deplasarea cu autoturismul, prin albia râului Cracău iar în momentul în care s-a aflat în imposibilitatea de a continua deplasarea, șoferul a ieșit din vehicul, fugind de polițiști și abandonând autoturismul.

În urma căutărilor, șoferul a fost depistat de polițiști într-o zonă împădurită din localitatea Boțești.

Tânărul de 29 de ani, fără forme legale din Girov, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, în urma verificărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că acesta nu deține permis de conducere.

În cazul său, duminică a fost luată măsura reținerii tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului.

(sursa: Mediafax)