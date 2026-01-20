Zeci de locuitori ai unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe în valoare de 10.000 de lei

Scandalul a izbucnit în această săptămână. Marți, mai mulți localnici s-au strâns la sediul Primăriei după ce au aflat că taxele și impozitele locale au crescut foarte mult. În această situație s-a ajuns deoarece casele lor sunt în extravilan și până acum au fost considerate anexe gospodărești. Conform noilor prevederi, proprietățile sunt considerate ferme agricole, care sunt impozitate mai mult.

Localnicii susțin că în momentul în care au început să-și construiască locuințele, autoritățile locale au promis că zona cu case va fi introdusă în intravilan. Nu s-a întâmplat, iar acum oamenii au de plată sume foarte mari. Taxele și impozitele locale au crescut de la 500 de lei la 5.000 de lei, de la 600 de lei la 8.000 de lei sau chiar până la 13.000 de lei, relatează martorii.

Un senator gălățean a solicitat autorităților locale explicații și susține că 274 de locuințe sunt afectate.

„Impozite pe "locuință" între 2.000 și 13.000 de RON în comuna Vânători, județul Galați. Brambureală fiscală sau combinație imobiliară? 274 de locuințe sunt construite în extravilanul localității cu documente de autorizare pentru...anexe gospodărești ale exploatațiilor agricole. Cum a fost posibil așa ceva? Cine va plăti impozitele astronomice? Cine va plăti în fața legii pentru o lungă serie de nereguli administrative?”, s-a întrebat, pe Facebook, senatorul USR, George Ștefănache.

Primarul comunei gălățene Vânători, Costel Manolachi, le-a promis oamenilor că va rezolva situația. El a vorbit despre trei soluții, pe termen scurt, mediu și lung.

„Clarificări privind impozitul Anexelor Gospodărești pentru Exploatații Agricole! Vreau să vă rog, ca începând de mâine, fiecare din dumneavoastră să veniți la primărie cu autorizația de construire, cu devizul general și cu procesul verbal de recepție al clădirii. Am identificat trei posibilități. Vă aștept aici, vă promit, vă asigur că sunt alături de dumneavoastră pentru a găsi cea mai bună soluție. Există posibilitatea trecerii din extravilan în intravilan, dar trebuie să vorbim. Am văzut că un consilier care vă îndemna să plătiți în rate, nu plătiți...aveți încredere în mine că vom găsi o soluție”, a transmis primarul Costel Manolachi prin intermediul unui mesaj video publicat pe FB.

Unul dintre cei care au comentat pe rețeaua de socializare susține că transformarea încadrării juridice din extravilan în intravilan se poate face doar prin aprobarea unor documentații denumite PUZ. Aceste documentații costă destul de mult, iar sursa de finanțare poate fi privată sau publică, avertizează acesta. În plus, documentația care presupune întocmirea proiectului, obținerea avizelor și finalizarea cu aprobare în CL, durează 1-2 ani, precizează acesta.

