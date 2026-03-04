x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Peste 1.000 de civili uciși în Iran, potrivit unui grup pentru drepturile omului

Peste 1.000 de civili uciși în Iran, potrivit unui grup pentru drepturile omului

de Redacția Jurnalul    |    04 Mar 2026   •   09:11
Peste 1.000 de civili uciși în Iran, potrivit unui grup pentru drepturile omului
Sursa foto: Hepta/Echipele de salvare caută supraviețuitori în Teheran

Agenția de știri pentru drepturile omului din SUA, (HRANA) afirmă că, din 28 februarie, 1.097 de civili au fost uciși în Iran, potrivit BBC. 

Dintre aceștia, 181 erau copii cu vârsta sub 10 ani. Numărul civililor răniți a ajuns la 5.402, dintre care 100 de copii, potrivit agenției.

Potrivit datelor publicate de HRANA, cel puțin 104 atacuri numai în ultimele 24 de ore. Atacurile au vizat baze militare, centre medicale și zone rezidențiale.

Sute de alte decese raportate sunt în curs de verificare.

Este cea de-a cincea zi de război în Orientul Mijlociu.

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: civili ucisi iran atacuri americane
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri