Peste 1.000 de civili uciși în Iran, potrivit unui grup pentru drepturile omului

Dintre aceștia, 181 erau copii cu vârsta sub 10 ani. Numărul civililor răniți a ajuns la 5.402, dintre care 100 de copii, potrivit agenției.

Potrivit datelor publicate de HRANA, cel puțin 104 atacuri numai în ultimele 24 de ore. Atacurile au vizat baze militare, centre medicale și zone rezidențiale.

Sute de alte decese raportate sunt în curs de verificare.

Este cea de-a cincea zi de război în Orientul Mijlociu.

(sursa: Mediafax)