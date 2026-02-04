Tigru siberian, la plimbare într-o curte din Dâmbovița! Imagini care au șocat internetul

Anchetă în Dâmbovița după ce un tigru siberian a fost filmat liber într-o curte

Un tigru siberian a fost surprins plimbându-se liber într-o curte din județul Dâmbovița, imaginile devenind virale pe TikTok. Animalul apare în mai multe videoclipuri postate de o menajerie locală, cunoscută autorităților pentru nereguli grave. Poliția a deschis un dosar penal și desfășoară cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești.

Un tigru siberian, specie strict protejată, a fost filmat liber într-o curte din localitatea Picior de Munte, județul Dâmbovița, iar imaginile au stârnit un val de reacții în mediul online. Videoclipurile au fost publicate pe contul de TikTok „IWF Menajerie Dâmbovița”, unde animalul apare plimbându-se nestingherit printre alte exemplare sălbatice.

În imagini, bărbatul care filmează susține că animalul se numește Shere Khan și afirmă că este un tigru siberian. „Tigru siberian la pândă. Toți cerbii și muflonii s-au pitit de el”, spune acesta, apropiindu-se periculos de animal, pe care îl strigă și îl provoacă verbal.

Poliția confirmă: dosar penal pentru deținere ilegală de animale sălbatice

După apariția imaginilor în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat deschiderea unui dosar penal. Cercetările sunt efectuate de Serviciul de Ordine Publică, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești.

Potrivit IPJ Dâmbovița, ancheta vizează suspiciuni privind deținerea, transportul sau comercializarea ilegală a unor exemplare din specii de interes comunitar, în toate stadiile ciclului biologic.

„Având în vedere imaginile apărute în spaţiul online, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este abilitat să comunice următoarele: la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa - Serviciul de Ordine Publică, se află în lucru un dosar penal întocmit sub aspectul săvârşirii infracţiunii de deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură (specii de interes comunitar), în oricare dintre stadiile ciclului lor biologice, în cadrul căruia sunt efectuate cercetări, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găeşti", a precizat, pentru Agerpres, IPJ Dâmboviţa.

Menajeria era cunoscută autorităților și fusese sancționată în trecut

Menajeria unde a fost filmat tigrul aparține IWF – International Wildlife Foundation și a intrat în atenția autorităților încă din vara anului trecut, când Garda Națională de Mediu a desfășurat un control amplu în zonă.

În urma verificărilor, au fost constatate numeroase nereguli, printre care:

lipsa autorizației de mediu;

condiții necorespunzătoare pentru animalele sălbatice;

lipsa documentelor de proveniență pentru mai multe exemplare, unele strict protejate;

gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor și a fosei septice.

Proprietarul a primit două amenzi în valoare totală de 120.000 de lei și un avertisment. Cu toate acestea, animalele au rămas temporar în custodia sa, fără drept de înstrăinare, până la clarificarea provenienței.

Vizitatori, bilete și promovare pe TikTok

Potrivit presei locale, anul trecut menajeria primea vizitatori contra-cost, iar un bilet ar fi costat 100 de lei. Contul de TikTok este urmărit de zeci de mii de persoane și conține inclusiv date de contact și informații pentru rezervări.

În comentarii, unii utilizatori susțin că au fost în menajerie și că au ținut tigrul în brațe când era pui, în timp ce alții avertizează asupra pericolului și cer intervenția Poliției Animalelor.