Trafic intens la frontieră de Crăciun: Peste 52.000 de persoane au trecut granița

În data de 25 decembrie, la frontiera externă a țării - Serbia, Republica Moldova și Ucraina, dar și cursele maritime și aeriene din afara spațiului Schengen - au fost făcute formalitățile pentru trecerea frontierei, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire.

Peste 25.000 de români au ales să petreacă Crăciunul în străinătate.

Pe sensul de intrare în România au fost făcute formalitățile pentru 25.633 persoane și 4.560 mijloace de transport.

În ceea ce privește cetățenii ucraineni, lucrătorii Poliției de Frontieră efectuează formalitățile de control în conformitate cu reglementările naționale și comunitare. Începând cu 10 februarie 2022 până la 25 decembrie 2025, au intrat în România 13.713.983 cetățeni ucraineni.

De la 1 ianuarie 2025, la frontiera internă a României cu Ungaria și Bulgaria a fost eliminat controlul de frontieră. Toate persoanele se pot deplasa către sau dinspre alte state membre ale Spațiului Schengen fără a se mai opri la cabinele de control.

Polițiștii de frontieră români pot face însă controale aleatorii și nesistematice pe căile de comunicație de la frontiera internă sau în diverse noduri rutiere, în limita celor 30 de kilometri de la linia de frontieră în interior. Pentru realizarea acestor verificări, lucrătorii dispun de terminale mobile conectate la bazele de date relevante. În ultimele 24 de ore au fost efectuate peste 7.460 de verificări în aplicația eDAC.

În ultimele 24 de ore, în zonele de competență - punctele de trecere, dar și la „frontiera verde" - polițiștii de frontieră au constatat 64 de fapte ilegale: 19 infracțiuni și 45 de contravențiii.

Au fost date amenzi în valoare de 48.523 lei și au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de aproximativ 160 lei, oprite de la comercializare cu scopul de a proteja consumatorii.

De asemenea, nu s-a permis intrarea în țară a 16 cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile prevăzute de lege și nu s-a permis ieșirea a 8 cetățeni români din diferite motive legale.