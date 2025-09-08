Trafic restricționat pe DN 39, din cauza unui protestatar care s-a urcat pe podul din Agigea

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că pe DN 39 Constanța-Vama Veche, în localitatea Agigea, județul Constanța, din cauza protestului spontan al unei persoane care s-a urcat pe podul din localitate, traficul rutier a fost restricționat.

În zonă se circulă pe o bandă pe fiecare sens.

Sunt valori de trafic crescute în ambele direcții.

(sursa: Mediafax)