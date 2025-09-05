Transfăgărășanul se închide, sâmbătă, pentru o competiție de triatlon

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv pe sectorul cuprins între Barajul Vidraru și Bâlea Lac.

Măsura a fost luată pentru desfășurarea unei competiții de triatlon pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

Poliția îi sfătuiește pe șoferi să respecte restricțiile de circulație impuse și să își planifice din timp rutele alternative pentru a evita blocajele.