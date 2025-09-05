x close
Transfăgărășanul se închide, sâmbătă, pentru o competiție de triatlon

de Redacția Jurnalul    |    05 Sep 2025   •   10:15
Sursa foto: CNAIR

Circulația rutieră pe Transfăgărășan va fi inerzisă sâmbătă, 6 septembrie, între Barajul Vidraru și Bâlea Lac, pentru desfășurarea unei competiții sportive.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române a anunțat că traficul rutier va fi închis sâmbătă, 6 septembrie, între orele 07.00 și 18.00, pe DN 7C (Transfăgărășan), între kilometrii 62 și 116, respectiv pe sectorul cuprins între Barajul Vidraru și Bâlea Lac.

Măsura a fost luată pentru desfășurarea unei competiții de triatlon pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România.

Poliția îi sfătuiește pe șoferi să respecte restricțiile de circulație impuse și să își planifice din timp rutele alternative pentru a evita blocajele.

Subiecte în articol: transfagarasan triatlon
