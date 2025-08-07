Trei răniți după un accident între o mașină și un utilaj agricol

Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN 28, localitatea Tomești, județul Iași, între un autoturism și un utilaj agricol.

În urma impactului au rezultat 3 victime, care sunt transportate la spital.

Circulația rutieră se desfășoară pe un singur fir, alternativ, prin dirijarea polițiștilor, valorile de trafic fiind în creștere.

(sursa: Mediafax)