Tumoră gigant operată cu succes la un nou născut, la Spitalul de Copii din Cluj

"În cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca, unitate sanitară aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, a fost realizată o intervenţie chirurgicală excepţională care a salvat viaţa unui nou născut. Aceasta a fost efectuată de către domnul doctor Aurel Marin, şeful secţiei ORL din cadrul instituţiei medicale, în colaborare cu o echipă multidisciplinară a spitalului. (...) Născut în cadrul unei alte instituţii spitaliceşti din municipiul Cluj-Napoca, la termen, copilul a prezentat la naştere o formaţiune tumorală laterocervicală gigantă. Particularitatea şi, totodată, dificultatea acestui caz au fost determinate de vârsta pacientului, dimensiunea formaţiunii, de 800 g, reprezentând peste 20% din greutatea copilului la naştere, precum şi de extensia acesteia, poziţionarea şi compresiunea formaţiunii asupra traheei şi a vaselor mari de la nivel cervical impunând efectuarea rapidă a operaţiei", se arată într-un comunicat trimis vineri de Consiliul Judeţean (CJ) Cluj.



Potrivit sursei citate, cazul a fost monitorizat încă din timpul vieţii intrauterine astfel încât, odată cu naşterea, au fost întreprinse rapid investigaţiile necesare şi au fost luate toate măsurile pentru ca intervenţia să aibă loc în deplină siguranţă. Intervenţia chirurgicală a durat aproximativ şase ore, formaţiunea a fost excizată în totalitate, evoluţia post operatorie a micului pacient fiind una rapid favorabilă.



"Este o mare reuşită medicală pentru care adresez sincere felicitări tuturor celor implicaţi, cu atât mai mult cu cât pacientul a fost un copil în vârstă de doar câteva zile. Expertiza, profesionalismul şi experienţa medicilor din cadrul Spitalului nostru de Copii şi-au spus încă o dată cuvântul şi au făcut echipă bună cu dotările medicale moderne de care ne-am asigurat ca unitatea noastră sanitară să dispună", a declarat, citat în comunicat, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

AGERPRES