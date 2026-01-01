x close
Zeci de oameni evacuați în noaptea de Revelion dintr-un bloc din Alexandria, din cauza unui incendiu

de Redacția Jurnalul    |    01 Ian 2026   •   08:36
Sursa foto: Hepta/Echipaj SMURD

Zeci de locatari dintr-un bloc din Alexandria au fost evacuați în noaptea de revelion din case după un incendiu care a izbucnit într-un apartament de la etajul 2 al imobilului.

ISU Teleorman a anunțat că incendiul a izbucnit la un apartament situat la etajul 2 al unui bloc de pe strada București din Alexandria. Incendiul s-a manifestat cu degajare mare de fum.

La fața locului au intervenit două autospeciale de stingere, o autoscară, o descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță SAJ.

12 persoane au ieșit singure din locuințe, iar alte cinci aflate la etajul 4 au fost evacuate cu ajutorul autoscării.

Incendiul a fost lichidat de pompieri. Au ars, cu degajare mare de fum, mai multe materiale textile, elementele de mobilier și un televizor dintr-o cameră a apartamentului afectat.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit produs la instalația unui calorifer electric, susțin pompierii.

Trei persoane cu atac de panică au fost asistate medical, însă au refuzat să meargă la spital.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: incendiu bloc alexandria evacuare
