2,62 miliarde euro din PNRR intră în România. Cererea 4, aprobată integral

Luni seara, într-un briefing de presă de la finalul ședinței de Guvern, ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că România va primi integral cererea de plată nr. 4 din PNRR.

„Așa cum speram, avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor pe cererea de plată 4 vom avea o cerere de plată curată de 2,62 de miliarde de euro. Avem o cerere de plată curată pe cererea de plată 4 din PNRR”, a spus Pîslaru luni.

Potrivit ministrului, cererea nr. 4 a fost depusă în luna decembrie anul trecut, iar în acest moment „este încheiată, curată”.

„Nu avem ce scrisoare să primim de tip cererea de plată 3, lucru care este o premieră pentru România din anul 2021”, a completat Pîslaru.

O altă informație anunțată de ministru a legată de faptul că România a încheiat negocierile cu Norvegia, Liechtenstein și Islanda pentru finanțarea cu aproape jumătate de miliard de euro. Acest pas foarte important a fost bifat. La venirea Guvernului Bolojan negocierile erau blocate”, a mai precizat ministrul.

