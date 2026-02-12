A devenit tată la 91 de ani: Nu sunt atât de bătrân. Cred că sunt în formă bună

Un francez în vârstă de 91 de ani care trăiește în Pirineii Orientali a devenit tată pentru a șaptea oară, potrivit Le Figaro. Soția sa se numește Aïcha și are 38 de ani. Mama micuței Louisa Maria afirmă că soțul ei, Pierre Sablé, este „un tată foarte bun, un soț foarte bun și un partener de viață foarte bun”.

Nonagenarul, care a intrat în atenția publică atunci când a participat la maratoanele de la New York, Roma și Los Angeles la categoria peste 80 de ani, se compară cu Robert De Niro. El locuiește la câțiva kilometri de orașul Ille-sur-Têt și le-a spus jurnaliștilor că savurează nașterea celui de-al șaptelea copil.

„Cea mai mare este Carole, care are 60 de ani, iar cea mai mică este aici”, a explicat nonagenarul într-un articol din ziarul L’Indépendant.

Louisa Maria are cinci surori, în vârstă de 60, 50, 35, 30 și 24 de ani, toate cu mame diferite. Pierre Sablé a avut și un fiu, care a decedat între timp.

Bărbatul nu se consideră „atât de bătrân”.

„Cred că sunt în formă bună. Sunt singurul care aleargă, care face alergare pe traseu montan. Lucrez pământul ca și cum aș fi cu douăzeci de ani mai tânăr. Să spunem doar că este excepțional, dar asta nu este treaba mea. Trăiesc!”, a spus el.

El se compară cu Robert De Niro deoarece actorul a devenit tată pentru a doua oară la 82 de ani. „Îmi vine să-i scriu: «Ești bătut, bătrâne»”, a glumit Pierre Sablé.

