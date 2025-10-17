Acces strict interzis: Zona exploziei din Rahova, sub pază militarizată

Forțele de ordine acționează alături de structurile Ministerului Afacerilor Interne și de autoritățile locale, pentru a menține siguranța publică și a preveni accesul neautorizat în imobilul avariat și în perimetrul delimitat.

Zona rămâne complet restricționată

Potrivit reprezentanților Jandarmeriei Române, perimetrul din jurul blocurilor afectate rămâne restricționat pe durata nopții, până la finalizarea operațiunilor de evaluare și degajare a zonei.

Jandarmii vor fi prezenți pe tot parcursul nopții pentru delimitarea și securizarea zonei, astfel încât echipele de intervenție ale ISU, poliției și specialiștilor tehnici să poată acționa în siguranță.

„Pe timpul nopții, aproximativ 100 de jandarmi, împreună cu structurile MAI și autoritățile locale, vor rămâne în zona afectată pentru asigurarea măsurilor de ordine publică și prevenirea accesului neautorizat”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Recomandări pentru cetățeni

Autoritățile fac apel la populație să evite zona și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

„Recomandăm în continuare cetățenilor să nu se apropie de perimetrul restricționat, să nu intervină pe cont propriu și să nu împiedice activitatea echipelor de intervenție. Mulțumim tuturor celor care au înțeles să respecte recomandările și să coopereze cu forțele de ordine”, au adăugat reprezentanții Jandarmeriei.

Reamintim că în dimineața zilei de vineri, o explozie puternică a avut loc într-un bloc situat pe Calea Rahovei nr. 317, în Sectorul 5. Deflagrația, urmată de un incendiu, a provocat moartea a trei persoane și a rănit alte 20, dintre care 15 au fost transportate la spital. Printre victime se numără și o femeie însărcinată.

Echipele de intervenție au evacuat peste 400 de persoane din imobilele din apropiere, iar autoritățile locale au anunțat că vor asigura cazare temporară pentru cei rămași fără locuințe.

Poliția Capitalei, sub coordonarea Parchetului Sectorului 5, a deschis o anchetă penală pentru distrugere din culpă, urmată de dezastru.

Zona rămâne sub supraveghere continuă, iar specialiștii ISU și ai Distrigaz efectuează verificări tehnice la instalațiile de gaze și la structura de rezistență a clădirilor afectate.

Autoritățile urmează să prezinte, în cursul weekendului, primele concluzii oficiale privind cauzele exploziei și gradul de siguranță al imobilelor din zonă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹