Accident violent cu șase victime, pe Centura București

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN Centura București, în apropierea localității Mogoșoaia, județul Ilfov.

Impactul s-a produs între un camion care transportă colete și un microbuz de transport persoane.

În urma accidentului, șase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple.

Nu sunt impuse restricții de trafic, însă circulația se desfășoară îngreunat în ambele direcții.

Se estimează reluarea normală după ora 09:00.

(sursa: Mediafax)