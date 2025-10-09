x close
Accident violent cu șase victime, pe Centura București

de Redacția Jurnalul    |    09 Oct 2025   •   08:03
Șase persoane au fost rănite, joi dimineața, în urma unui accident rutier între un microbuz și un camion care transportă colete, pe Centura Capitalei, în apropiere de Mogoșoaia, județul Ilfov.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, accidentul a avut loc pe DN Centura București, în apropierea localității Mogoșoaia, județul Ilfov.

Impactul s-a produs între un camion care transportă colete și un microbuz de transport persoane.

În urma accidentului, șase persoane au suferit răni, fiind transportate la spital cu traumatisme multiple.

Nu sunt impuse restricții de trafic, însă circulația se desfășoară îngreunat în ambele direcții.

Se estimează reluarea normală după ora 09:00.

 

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: accident centura bucuresti
