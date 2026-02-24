Cum va arăta administrația publică după măsurile adoptate de Guvernul Bolojan: tăieri și relansări

Ilie Bolojan a declarat, marți, după ședința extraordinară de guvern, că s-au adoptat cele două ordonanțe, cea privind relansare economică și cea privind reforma în administrație.

„Cea privind relansarea economică vine să completeze cadrul fiscal și bugetar pe care îl avem astăzi în vigoare, în așa fel încât să pună economia țării noastre pe baze mai sănătoase și să creeze mecanisme de stimulare a creșterii economice din vară acestui an și în continuare în anii următori. Urmează ca în lunile următoare să adoptăm fiecare schemă de sprijin care este propusă în această ordonanță, în așa fel încât aceste scheme să fie ancore de creștere în fiecare domeniu de activitate care este prevăzut în ordonanță. Cea privind reforma în administrație este una foarte importantă pentru că vine și rezolvă câteva aspecte importante care țin de administrația - atât de cea locală, cât și de cea centrală. În primul rând face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielor acolo unde se constată că sunt nejustificate, ceea ce va face să avem o administrație atât locală cât și centrală mai eficientă în anii următori, reducând bazele de cheltuieli ale administrației din România”, a spus Ilie Bolojan.

De asemenea, OUG vine cu câteva precizări foarte importante care țin de susținerea descentralizării, a declarat premierul.

„Aceasta aduce prevederi importante în ceea ce privește scurtarea procedurilor de descentralizare, simplificarea acestora și crearea de baze legale pentru transferul activelor care astăzi nu sunt bine gestionate de către aparatul central, cum sunt de exemplu bazele sportive către autoritățile locale care au angajamente explicite de a le reabilita și pune la dispoziție a comunității. Acest pachet vine de asemenea să întărească capacitatea administrației publice locale, de a genera politici în domeniul urbanismului, de a genera politici în domeniul taxelor și impoztelor locale, în domeniul planificării urbane și întărește capacitatea administrativă a întregii administrații publice locale din România, încurajându-le, așa cum am spus, să fie mai performante și mai eficiente”, a explicat premierul.

Bolojan a vorbit și despre întărirea capacității acestor administrații de a genera politici publice pe teritoriul lor și faptul că după adoptarea acestei ordonațe, autoritățile locale vor putea decide dacă permit și în ce condiții să funcționeze jocurile de noroc pe teritoriul lor, ceea ce este un aspect important care mută decizia spre marile autorități locale din România.

„Toate aceste măsuri consider că vor face ca în următoarele luni să avem procese importante de îmbunătățire a calității administrației publice din România, în așa fel încât să avem o administrație mai performantă, mai eficientă, care va oferi servicii mai bune cetățenilor. Aceste aspecte țin și de administrația centrală și prin măsurile care sunt propuse și pentru administrația centrală se vor aplica măsurile care țin de auditarea cheltuielor de personal, de reducerea acestora acolo unde este cazul și de măsuri care țin de creșterea vârstei de pensionare în sectoarele de activitate care țin de ordine publică și siguranța națională, de asemenea de măsuri de creșterea eficienței în domeniul sănătății, în domeniul culturii, în așa fel încât și în aceste sectoare să avem rezultate mai bune și servicii mai bune pentru cetățeni”, a declarat premierul Bolojan.

Ce se va întâmpla cu pensiile militarilor după reforma administrativă? Răspunsul premierului Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți seara, după ședința de Guvern, că reforma administrativă prevede creșterea vârstei de pensionare pentru personalul militar și angajații cu drept la pensie anticipată, iar cei care îndeplinesc deja condițiile vor putea ieși la pensie conform legii actuale.

Întrebat despre modificările care vizează Jalonul 215 și aplicarea noii legi pentru aproximativ 15-20 de mii de militari și angajați pensionabili, premierul a spus că măsura urmărește sustenabilitatea sistemului.

„În ceea ce privește respectarea jaloanelor de către România prin toate acțiunile Guvernului, ținta noastră este să atingem jaloanele care sunt, în momentul de față, nerespectate, iar cele respectate să nu ducă la redeschiderea acestora. Intenția noastră este să facem absorția de fonduri europene, iar atingerea jaloanelor și respectarea lor este o țintă importantă”.

Premierul a explicat necesitatea creșterii vârstei de pensionare „pentru toate categoriile de angajați din România care beneficiază într-o formulă sau alta de pensionare anticipată”.

„Țara noastră nu își mai permite să pensioneze oameni la 48, 49, 51, 52 de ani. Acesta este adevărul. Este o problemă care ține de suportabilitatea economică, de sustenabilitatea sistemului de pensii în anii următori, de o minimă echitate socială. Deci, din toate aceste puncte de vedere, trebuie să creștem vârsta de pensionare. Acesta este fondul problemei. Ministerele care sunt responsabile vor veni cu propuneri în acest sens, iar așa cum s-a întâmplat și la magistrație, în aceste zone, pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare, va fi o perioadă tranzitorie și ei vor putea să opteze pentru pensionarea după actuala lege, fără să fie afectați de noile prevederi. Pentru că, așa cum știți, prevederile noi au acțiune doar pentru viitor. Deci nu este niciun fel de problemă de a părăsi sistemul, pentru că modificările îi vor afecta doar pe cei care pot să iasă la pensie. Dar e adevărat și nu trebuie să fugim de asta: ținta noastră este ca, în următorii ani, în fiecare an, vârsta medie de pensionare în aceste sisteme, cu derogările de pensionare accelerată pentru zonele care într-adevăr sunt justificate, să crească, pentru că nu mai e cine să înlocuiască oamenii care ies la pensie din România”.

Bolojan a subliniat că obiectivul este adaptarea sistemului la realitatea demografică.

„Noile generații sunt de trei ori mai mici decât cele care ies la pensie și, practic, piramida este inversată în totalitate. Trebuie să luăm aceste măsuri atât din punct de vedere al corectitudinii, al sustenabilității, dar și pentru a avea niște sisteme eficiente”, a conchis premierul.

(sursa: Mediafax)